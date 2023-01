- Det var en relativt let og naturlig beslutning for mig at søge formandsposten, da jeg har haft en god erfaring med SDU, siden jeg for 3½ år siden blev en del af bestyrelsen. SDU er i mine øjne et veldrevet universitet, som udvikler sig positivt også for fremtiden, siger Søren Vilby.

Søren Vilby overtager posten som bestyrelsesformand i januar 2023 fra Niels Thorborg, der fratræder efter at have været med i bestyrelsen i de maksimale to perioder, som universitetsloven tillader.