Sydjyde bliver ny formand for Det Etiske Råd

Syd- og Sønderjylland kan endnu engang prale af at have fået en højtstående embedsmand.

Det drejer sig om Leif Vestergaard Pedersen, der oprindeligt er fra Jelling og nu er blevet formand for Det Etiske Råd.

Det sker efter at Folketingets Udvalg har indstillet Leif Vestergaard Pedersen som ny formand. Sundhedsminister Magnus Heunicke har efterfølgende udnævnt ham til posten.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.



- Jeg er først og fremmest meget taknemmelig over den tillid Folketingets Udvalg for Det Etiske Råd har vist mig. Og så er jeg utrolig glad for at have fået posten, siger Leif Vestergaard Pedersen til TV SYD.