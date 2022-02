Sydjylland får millioner til udvikling af grønne kompetencer

Det er Work-live-stay, som er overordnet ansvarlig for projektet, og som har mange års erfaring med tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft i Sydjylland. De indgår nu et samarbejde med Trekantområdet Danmark, UdviklingsRåd Sønderjylland, Business Esbjerg og Copenhagen Capacity.



- Vi får nu en enestående mulighed for at stille skarpt på de kompetencer og den arbejdskraft, der skal styrke virksomhederne og Sydjyllands samlede position som nationalt fyrtårn inden for grøn energi og sektorkobling, siger siger direktør i work-live-stay, Iben Arvad Hansen i pressemeddelelsen

Projektet starter den 1. marts og løber frem til juni 2023. Det består af fire hovedaktiviteter, hvor partnerne har hovedansvaret for én hver:

Trekantområdet Danmark har ansvar for aktiviteter, der i sidste ende skal øge optaget på videregående uddannelser, der er relevante for den grønne energibranche.

UdviklingsRåd Sønderjylland har ansvaret for at udvikle samarbejde og indsatser, der skal øge optaget og styrke trivslen på de sydjyske erhvervsuddannelser. Målet er at få endnu flere skoleelever i Sydjylland til at vælge en erhvervsuddannelse, der kan bruges indenfor grøn energi og sektorkobling.



Business Esbjerg har ansvaret for at tilbyde håndholdt kompetenceudvikling inden for grøn energi til relevante små og mellemstore virksomheder i Sydjylland.



Copenhagen Capacity har sammen med work-live-stay ansvaret for at tiltrække og fastholde relevant international arbejdskraft til Sydjyllands grønne brancher - og for at bygge et tydeligt brand for Sydjyllands erhvervsfyrtårn inden for grøn energi og sektorkobling.



Projektet indeholder også et digitalt uddannelsesforløb på tværs af institutionerne.