Sydjylland tager stor bid af kompensations-kage

I København tager de den største bid. I Østjylland den næststørste. Og så kommer virksomhederne i Sydjylland.

Ud af de i alt 70.000 virksomheder, der har fået kompensation fra staten i en periode fra marts til august, er det cirka 11 procent, der befinder sig i Sydjylland. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

Hele og delvise nedlukninger af landet har sat sine spor hos flere virksomheder i Syd- og sønderjylland, der har måttet se omsætning gå tabt. Derfor modtager en lang række små virksomheder penge fra staten som kompensation.

Kompensationen er ifølge analysen den mest omfangsrige kompensationsordning, hvis man ser på antallet af virksomheder. Alt i alt er der tale om 5,8 milliarder kroner, der er blevet udbetalt til virksomheder, der har lidt tab som konsekvens af covid-19 pandemien i perioden 9. marts til 8. august.

Frisørbranchen topper

Det er primært mindre virksomheder, der har fået udbetalt penge for tabt omsætning. Ordningen gælder nemlig kun for virksomheder, der har under 25 ansatte. Faktisk er lidt over halvdelen virksomheder, hvor der ikke er andre ansatte end virksomhedsejeren selv.

Det betyder også, at rigtig mange af virksomhederne er frisørere, som udgør otte procent af alle virksomhederne på landsplan. Til dem er der i alt blevet udbetalt 341 millioner kroner.

Herefter kommer lægefaglige laboratorier uden for hospitalerne, der udgør fem procent, mens de små virksomheder i restaurationsbranchen udgør fire procent af de kompenserede virksomheder.