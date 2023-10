Sydjyske cykelhold indsamler millioner til syge børn

Millionbeløbet skal først og fremmest bruges på forskning i bedre og mere skånsom behandling af børn med lungesygdom og kræft.

Og ifølge Børnecancerfondens direktør, Marianne Benzon Nielsen, er der fortsat meget at gøre på børnekræftområdet, selvom der er sket store fremskridt de seneste 20 år.



- Der er stadig børn, der mister livet, og kræftbehandlingen er så hård, at mange børn overlever til et liv med svære senfølger. Derfor er jeg også dybt taknemlig over Team Rynkeby-deltagernes store indsats for sagen, siger Marianne Benzon Nielsen.