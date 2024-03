Sydjyske kommuner i top med job til ukrainere

Således ligger Billund, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern i top, mens kommuner som Stevns, Guldborgsund og Svendborg sakker bagud.

Det viser en opgørelse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

I Ringkøbing-Skjern Kommune skyldes succesen især en lav ledighed, siger Marianne Gramstrup, der er afdelingsleder i Social og Integration.

- Det er gået rigtig godt, fordi vi har nogle virksomheder, der har brug for arbejdskraften.

- Samtidig er ukrainerne åbne over for at tage det arbejde, som er muligt. Nogle af kvinderne har været undervisere i Kyiv, og nu gør de rent i sommerhuse langs Vestkysten. Andre arbejder i landbruget.

Samspil

Flygtningene har over hele landet især fundet arbejde inden for rengøring, på hoteller og restauranter og i landbrugsbranchen.

Netop landbrug er der meget af i de jyske kommuner, der står højt på beskæftigelseslisten.