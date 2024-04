16-årige Christian Oprea fra Sønderborg fik færrest stemmer og blev nummer tre i fredagens X Factor-finale, hvor han sang '(I Can’t Get No) Satisfaction' af The Rolling Stones samt 'Det’ kun vigtigt, hvad det er' og 'Storebæltsbroen' af og i duet med Guldimund.

Inden han forlod scenen, fik han dog lov til at spille sin single ‘Sang om forventninger (Jeg vil bare være glad)’.