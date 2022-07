Sydtrafik lokker med billige billetter i weekenden

Få du og familien lyst til en improviseret strandtur eller måske en is fra et særligt sted, eller får I lyst til at besøge bedsteforældre i en anden by, end I selv bor i, så er en ny billig weekendbillet hos Sydtrafik måske sagen?



I hvert fald forsøger trafikselskabet at lokke flere familier til at bruge bussen i sommerferien ved at tilbyde billige busbilletter i weekenden de sidste tre uger af juli samt den første weekend i august.



Her kan man for en flad halvtredser ubegrænset benytte Sydtrafiks busser, der kører i 12 kommuner Syd- og Sønderjylland.