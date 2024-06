Christian Backer Mogensen, der er hovedforsker på projektet er begejstret for bevillingen.



- Vi er meget glade for, at vi har fået den her store bevilling til projektet på Sygehus Sønderjylland. Vi skal selvfølgelig løfte den her opgave i samarbejde med de andre sygehuse, men vi er meget stolte over, at det er os, der har ”førertrøjen” i det her projekt, siger han.

Projektet vil omfatte et forsøg med 4000 patienter, der opdeles i to grupper.