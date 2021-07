Sygeplejerskerne udvider strejke for tredje gang

- Vi bliver ved med at lægge et større og større pres på arbejdsgiverne og politikerne, for de er nødt til at komme på banen, hvis vi skal have løst den her konflikt, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, i en pressemeddelelse.

Får betydning for fertilitetsbehandlinger

Den udvidede strejke får betydning for patienter på afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, som også tager sig af fertilitetsbehandlinger. Her er 19 sygeplejersker udtaget til at strejke.

- Vi er selvfølgelig kede af, at det vil gå ud over nogle borgere. Men strejken er vores eneste våben, og vi udtager områder, som ikke er livstruende, og det gælder blandt andet fertilitetsområdet.



Desuden skal 37 sygeplejersker på Friklinikken i Grindsted, som tager sig af behandlinger, de andre sygehuse ikke har kapacitet til, også strejke fra den 25. august.



- Det er den måde, vi kan presse arbejdsgiverne på, og det håber vi, danskerne har forståelse for, siger Grete Christensen.