Sygeplejerskerstrejke har udskudt små 50.000 behandlinger

Siden strejkens start har DSR over fire gange således varslet udvidelser, som betyder, at flere sygeplejersker udtages til at strejke.



Tælles de fire udvidelser sammen, er yderligere 1458 sygeplejersker udtaget til at skulle strejke fra engang i løbet af august.

Årsagen til sygeplejerskernes strejke er utilfredshed med de lønstigninger, som sygeplejerskerne var stillet i udsigt for de kommende år.

Et stort ønske fra sygeplejerskerne er at sløjfe tjenestemandsreformen fra 1969. Ifølge dem er den skyld i et lønefterslæb.

Reformen placerede 40 forskellige faggrupper på forskellige løntrin. Særligt kvindedominerede fag som eksempelvis sygeplejersker, jordemødre og sosu-assistenter ligger på de nederste løntrin.