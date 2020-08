Syv års fængsel og udvisning for indsmugling af kokain

En 36-årig mand fik i dag dom for at smugle næsten fem kilo kokain ind i Danmark. Den 36-årig mand, der er syrisk statsborger, blev idømt syv års fængsel samt udvisning for bestandig for indsmugling af i alt 4,96 kilo kokain, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden har under hele sagen nægtet sig skyldig og valgte at tage mod betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Kokain gemt i særligt rum

Manden blev anholdt i på Sønderjyske Motorvej i slutningen af januar i sin hollandsk indregistrerede Mercedes. Betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest undersøgte efterfølgende bilen, hvor de fandt de 4,96 kilo kokain gemt i et særligt rum. Kokainen havde manden tranporteret fra Holland, gennem Tyskland og videre til Danmark, hvor han så blev anholdt.

Ud over fængselsstraffen og udvisningen har manden også fået konfiskeret sin Mercedes.

