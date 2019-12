Syv årsager til at cykelsport kan være vejen ud af kontanthjælp

Beskæftigelsen i Danmark er højere end nogensinde, men én gruppe danskere er ikke en del af den succes. Det er unge, der hverken er i job eller under uddannelse.

Derfor har både Hedensted, Vejle, Vejen og Aabenraa Kommune tænkt ud af boksen i et forsøg på at hjælpe de unge ud af kontanthjælp, og hver gang viser kombinationen af cykeltræning og virksomhedspraktik sig at være en succes.

I TV SYDs nye serie Fra bistand til bjergrytter følger vi en gruppe unge på kontanthjælp, når de kaster sig ud i deres livs udfordring: en 1600 kilometer cykeltur fra Aabenraa til Alpe d’Huez i Frankrig.

Men hvad er det lige ved cykling, der er så godt? Og hvordan kan det være, at en cykeltur til toppen af Alpe d´Huez kan flytte unge mennesker på kontanthjælp over i job eller uddannelse? Det får du svaret på her.

1. At kunne møde til tiden

Timerne på cyklen har ikke kun til formål at få deltagerne i god form. Bag træningen gemmer der sig nemlig et lag af mentale kompetencer, og en af dem er evnen til at kunne møde til tiden - uanset om det så gælder en træning eller en jobsamtale.

- De unge skal lære at være stabile og kunne møde til tiden hver eneste dag. Det er en kompetence, som en kommende arbejdsgiver forventer, at de unge behersker, fortæller Steen Aldenborg, der er leder af job, rekruttering og uddannelse i Vejen Kommune.

2. Få øje på fællesskabet

Et afgørende element i cykeltræningen er fællesskabet blandt de unge på holdet. Nogle af de unge har måske aldrig oplevet at være en del af et fællesskab før, men under træningerne lærer de, at fællesskabet er vigtigt for at kunne gennemføre.

- De unge skal lære, at fællesskab ikke kommer af sig selv. De skal kunne få øje på det og bidrage aktivt til at bygge det op, for følelsen af fællesskab og samhørighed er vigtig såvel på cykelsadlen som på en arbejdsplads, fortæller Morten Bundgaard Fredsted, der er afsnitsleder i jobcenteret for aktivitetsparate unge under 30 år i Vejle Kommune.

3. At bevæge sig væk fra comfortzonen

Det kan være grænseoverskridende for de unge at træde ud af de faste mønstre, der har været deres hverdag i flere år, men det er nødvendigt at bevæge sig ud af comfortzonen, når der skal ske forandringer.

- Der er et uforløst håb hos de unge om, at livet kan være anderledes, men når deres vaner har et fast greb i dem, skal der noget større og mere eksotisk til at lokke dem ud af deres comfortzone - for eksempel en cykeltur til de franske alper, forklarer Morten Bundgaard Fredsted.

4. Forberedelse betaler sig

De unge bruger flere måneder på at træne op til cykelturen til Alpe d´Huez, og selvom målet nogle gange kan føles langt ude i fremtiden og måske endda umuligt at opnå, så lærer de, at vedholdenhed betaler sig.

- De oplever helt konkret, at de kan opnå store mål, hvis bare de forbereder sig og arbejder hårdt for det, fortæller Steen Aldenborg.

5. Sociale kompetencer styrkes

På cykelturen til Alpe d´Huez er de unge sammen 24 timer i døgnet. De sover flere sammen på værelserne, og de skifter base hver eneste dag. Derfor støder de unge på mange situationer, hvor deres sociale færdigheder bliver udfordret.

- Ved hver eneste træning er der situationer, som stiller krav til de unges evne til at kunne udvise tolerance, tage hensyn og respektere hinanden - præcis ligesom på en arbejdsplads, forklarer Morten Bundgaard Fredsted.

6. At overkomme udfordringer undervejs

Til træningerne og især på selve cykelturen til Alpe d´Huez vil der opstå udfordringer. Derfor er der trænere med, som går forrest og udviser moral og opbakning. Det er nemlig afgørende, at deltagerne lærer, at de med den rette indstilling kan overkomme selv store udfordringer.

- De skal tro på, at uanset hvad de bliver udsat for, så kan de rejse sig og være klar til endnu dag. De må ikke bare give op, og det gælder i lige så høj grad ude på arbejdsmarkedet, når de møder modstand, fortæller Steen Aldenborg.

7. Troen på sig selv vender tilbage

En stor del af cykel-konceptet handler om at give de unge mere selvtillid. Når de efter adskillige dage på landevejen endelig kan stige af cyklen på toppen af Alpe d´Huez, skulle troen på dem selv gerne være vendt tilbage.

- Deltagerne får følelsen af, at de er noget her i livet. De kan gennemføre de mål, som de sætter sig for, og den følelse tager de med sig hjem, og forhåbentligt gør de brug af den, når de skal ud i arbejde eller begynde på en uddannelse, siger Steen Aldenborg.