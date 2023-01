Syv rigtige i Sønderjylland: Ægtepar hiver 16 millioner i Lotto

Slut med ældrechecken

Med sin egen viden og mandens skepsis over, at nogle lottospillere angiveligt ikke valgte tal over 20, udnyttede hun situationen til at drille ham. Som pensionist er man nogle gange afhængig af eksempelvis en ældrecheck.

Her kan du læse et uddrag af samtalen mellem kvinden med kuponen og manden, der ikke ved, at de sammen er blevet millionærer:

Kvinden: - Du kan godt spare dig, du får ikke nogen ældrecheck mere!

Manden: - Hvad siger du?

Kvinden: - Ja, det er slut med din ældrecheck!

Manden: - Men, men, hvorfor?!

Kvinden: - Jo, for den idiot, der har kuponen med tal fra 1 til 20.... det er mig!

Pengene er angiveligt ikke gået ind på parrets konto endnu, og umiddelbart ved det sønderjyske par da heller ikke, hvad pengene skal bruges på, men det er der heldigvis for dem tid til at finde ud af.

- Vi har været sparsommelige alle dage, og vi er ikke vant til at rutte med pengene. Men 16 millioner. Det er jo helt ubeskriveligt. Det er fuldstændigt vildt. Når først de penge står på min konto, så skal du bare vente og se, siger hun med et stort grin.