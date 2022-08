Syv ud af ti efterskoler ser flere udfordrede elever

Torben Vind Rasmussen tror, at mange efterskoler blev overraskede over, at de oplevede flere elever med udfordringer på den anden side af coronakrisen.

- Frem for at de (eleverne, red.) var euforiske, så kom de også med en erfaring fra corona om flygtighed og stærkere tvivl på, om de var robuste og stærke nok til at gennemføre et efterskoleophold.

Skolerne øger opmærksomheden

Søndag begynder over 30.000 unge på efterskole over hele landet. Og forældre skal ikke være bekymret for, om efterskolerne er klar til at håndtere de unge, slår formanden fast.

I undersøgelsen svarer 83 procent af efterskolerne, at de har særlige tilbud ud over "den almindelige kontaktlærer-funktion" til elever med sårbarhed.

- Jeg er helt sikker på, at skolerne er rustet til de elever, der kommer, og tager afsæt i, hvor de er, siger Torben Vind Rasmussen.