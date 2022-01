Tåge i hele Syd- og Sønderjylland: - Kør forsigtigt

Hvis du skal ud at køre onsdag morgen, skal du være forsigtigt.

Det skyldes, at store dele af Syd- og Sønderjylland onsdag morgen er ramt af tåge.

Det oplyser vagthavene metrolog, Jeanne Mangerel.

- Tidligere i nat havde vi varslet tæt tåge, men det opfylder ikke længere kriterierne for det. Derfor er dele af tågen der stadigvæk. Tågen kan dog sagtens blive hængene ud til formiddagen, men eftersom der kommer lidt sol vil det klare op, siger hun.

Tæt tåge kommer, når skyerne befinder sig helt nede ved jorden, og det resulterer i, at sigtbarheden sænkes markant. Når der bliver varslet tæt på, er sigtbarheden under 100 meter.

Politiet: Ingen færdselsuheld

Selvom det i løbet af natten har været tågefyldt på de danske veje, så oplyser vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands politi, Nikolaj Hølmkjær, at det har været en stille nat.

Vagtchefen fortæller også, at der ikke har været nogen færdselsuheld på de Syd- og Sønderjyske veje, men skal man ud at køre, så har han en opfordring.

- Folk skal sørge for at komme afsted i ordenligt tid her til morgen og kør efter forholdene, siger han.

Politiet oplyser derudover, at vejene kan være lidt glatte, så man bør være ekstra forsigtigt