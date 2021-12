Tåge truer nytårsvejret

Mange bevæger sig udenfor, når et nyt kalenderår begynder. I år ser det ud til at starte mildt, men himlen kan finde på at gemme sig bag et slør.

- Det holder nok ved, det her temmelig skyede og disede vejr, som er rigtig mange steder i landet, og jeg vil ikke udelukke decideret tåge. Måske klarer det en lille smule op, men det er måske mere batteri-vejr end raket-vejr, siger Trine Pedersen, vagthavende hos DMI.