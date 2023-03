Natten til søndag får de fleste en times mindre søvn, end de er vant til. Klokken 02:00 skifter vi nemlig til sommertid, og for 43. år i træk sætter vi uret en time frem.

Men havde vi ikke sommertid før det? Har du styr på, hvorfor vi egentligt skifter mellem sommer- og vintertid, og ved du hvor idéen stammer fra?

Det får du mulighed for at svare på her. For i quizzen herunder har vi samlet 12 spørgsmål, der tester din viden om den årlige omstilling til sommertid. Hvor mange rigtige kan du få?