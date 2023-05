Tag varmt tøj på til årets sidste Store Bededag

Det skriver DMI på deres hjemmeside.

Den sidste Store Bededag nogensinde forventes at blive en blæsende og kølig én af slagsen.

DMI oplyser, at vinden bliver jævnt til hård fra øst med vindstød op mod kuling.

- Ud over det liver blæsende ser det også ud til at blive ugens køligste dag; temperaturen kommer ’kun’ op mellem fem og ti grader. Så eventuel konfirmationsfester i telte i haver kan føles kolde, så husk noget varm tøj, skriver DMI.



Vejret frem mod Store Bededag

DMI skriver på deres hjemmeside, at vejret vil holde sig til den tørre side frem mod fredag med lidt eller nogen sol.

- Det kan dog ikke udelukkes, at der kan komme en enkelt let byge hist eller her, skriver DMI.

Generelt vil temperaturen ligge mellem otte og 13 grader, og om natten mellem to og seks grader.

- Natten til torsdag kan der endda komme frost, så har man temperaturfølsomme planter ude, kan man overveje at stille dem ind onsdag aften, skriver DMI på deres hjemmeside.