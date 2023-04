For man kan faktisk spise langt størstedelen af de tangarter, der er at finde i Danmark - og ud over at de både kan være spændende og lækre, så er tang også super sundt.



- Tang er jo helt fantastisk. Hvis man sammenligner med noget af det, der gror på landsiden, så er der nok 10 gange så mange vitaminer, proteiner og mineraler i tang, siger Birgitte Braae Andresen, der er naturvejleder ved Naturpark Lillebælt.