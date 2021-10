Taxa-leder: Mangel på chauffører kan få store konsekvenser

Konkrete tiltag kan løse problemet

Brancheforeningen Dansk PersonTransport presser på for at sænke alderen for, hvornår man må køre bus til 18 år, ligesom de ønsker at få ændret reglerne for, hvor meget pensionister og efterlønsmodtagere må tjene udover pensionen, da netop denne gruppe kan være nøglen til at vende den triste udvikling, så flere tidligere chauffører kan vende tilbage til faget uden at blive økonomisk straffet.

- For at løse prøvet har vi også forsøgt at kontakte Jobcentre, men det har desværre ikke kastet det store af sig, for selvom vi igennem jobcentrene har fået fem-seks nye chauffører, batter det ikke meget. Men vi fortsætter, og vi kæmper stærkt videre siger direktør for Dansk PersonTransport, Michael Nielsen og fortsætter:

- En anden måde at løse problemet i Syd- og Sønderjylland kunne være at rekruttere dansktalende chauffører fra Nordtyskland.