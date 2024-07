Taxilov ophæves på flere småøer

1: Tilmeld dig nabohjælpsordningen

Når naboer passer på hinandens boliger og tipper om mistænkelige personer og andet, er det virkelig god forebyggelse mod indbrud. Systemet hedder Nabohjælp. Du downloader en app, der er gratis.

2: Gem fristende tyvekoster væk

Hvis en indbrudstyv kigger ind gennem et vindue og kan se en Ipad i vindueskarmen, smykker på bordet og andre letomsættelige effekter fremme, kan det desværre godt friste en tyv, der overvejer, om det er ved den bolig, vedkommende vil slå til. Gem derfor effekterne væk – også smykkerne væk fra de oplagte gemmesteder på badeværelset og i skuffen i soveværelset.

3: Få din bolig til at se beboet ud

Du kan lade lidt opvask stå i vasken og på bordet, have en opslået avis liggende og måske en kaffekop ved siden af. Hvis børnenes legetøj ligger og flyder ude og inde, så lad det rode lidt endnu. Det er alt sammen med til, at det ser ud som om, der er nogen hjemme i din bolig. Tricket med en af naboernes biler i din indkørsel er oplagt at benytte sig af, ligesom skraldespandene også giver oplysninger til en indbrudstyv. Står den fortsat i indkørslen, efter den er tømt for flere dage siden, eller er den helt tom, så kan det være signal til indbrudstyven om, at her er mere ro til indbrud end andre steder. Få lavet en aftale med naboer, familie eller venner, at der er styr på både skraldespanden og postkassen, så det oser af, at her er nogen hjemme.

4: Lås indbrudsredskaber godt inde

I redskabsskure og garager er der ofte værktøj, som kan benyttes af en indbrudstyv til at komme ind i dit hus. Sørg for, at de er lukkede og låste, når du tager på sommerferie. En skruetrækker, en spade eller en stige – mere avanceret udstyr skal der ikke til.

5: Hold din ferie hemmelig på sociale medier – lidt endnu

Den skønneste strand, grillaften i sommerhuset og den høje bakke, du netop er cyklet op ad. Alt sammen er dejlige ferieøjeblikke, som mange vælger at dele online. Men indbrudstyve ser også på facebook, instagram og andre sociale medier og kan følge med i de skønneste ferier langt væk hjemmefra – og dermed få signal om, hvor der er boliger alene hjemme. Derfor er det en god idé at vente med at dele oplevelserne offentligt, til du er hjemme igen.

Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi