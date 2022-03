Terrorsigtet kvinde havde noter om Tour de France på sin telefon - nu er hun frifundet

Et nævnetingting ved København Byret har mandag eftermiddag frifundet en 40-årig kvinde, der havde noter om fremstilling af en elektronisk anordning og Tour de France-ruterne for terrorforsøg.

Kvinden er fundet skyldig i at have finansieret en terrorvirksomhed og for at have hjulpet flere personer, der var tilknyttet Islamisk Stat. Alle tre har under hele sagen nægtet sig skyldige i at have planer om terrorforsøg. Kvinden har også nægtet sig skyldig i de tiltalepunkter, hun er kendt skyldig i.

I november 2021 fortalte TV2s Kriminal- og retsreporter til TV SYD, at den 40-årig kvinde havde særlige noter på sin telefon. Mellem koran-citater og madlavningsopskrifter fandt man manualer til fremstilling af elektronisk anordning, som kan bruges til at udløse en bombe ved at ringe til en telefon.

Man fandt også en liste over start- og slutstederne for de etaper i Tour de France, som finder sted til sommer. Det betyder også, at tredje etape, som er fra Vejle til Sønderborg har været på kvindens telefon.

Meget interesse for Tour de France ruten

Anklager Anders Larsson har gennem sagen forsøgt at føre bevis for, at den tiltalte kvinde efter politiets opfattelse var en del af forberedelserne - og måske endda havde en rolle som organisator - ligesom hun interesserede sig påfaldende meget for de steder, hvor Tour de France kommer til at køre gennem Danmark

Overordnet har politiet ikke kunnet pege på et klart sted, de terrortiltalte efter politiets opfattelse forberedte et angreb - ligesom retten ikke har fundet det bevist, at kvinden deltog i forberedelserne af et terrorangreb.