Terrortiltalt kvinde havde noteret Tour de France-byer på sin telefon

Mellem noter om korancitater og madlavningsopskrifter på en terrortiltalt kvindes telefon fik politiets efterforskere øje på et lidt anderledes skriv.

Her var en liste over start- og slutsteder for de etaper i Tour de France, som efter planen skulle være kørt i 2021. Løbet blev siden udsat til 2022.

Det betyder også, at tredje etape fra Vejle til Sønderborg figurerede på den terrortiltaltes note. Det bekræfter TV2s kriminal- og retsreporter Astrid Søndberg over TV SYD.

- Der blev ikke sagt, at der var tale om terrorplaner, men anklageren fandt det påfaldende, at der kun var tale om én note om sport, siger Astrid Søndberg.

Og netop den note hev anklager Anders Larsson torsdag frem i løbet af sin forelæggelse i sagen ved Københavns Byret mod tre personer, der er tiltalt for terrorforsøg.

Anklageren kunne også fortælle, at noten var oprettet i februar.

Andre mulige terrormål

Der blev på den 39-årige kvindes telefon også fundet manualer til fremstilling af en elektronisk anordning, der kan bruges til at udløse en bombe ved at ringe til en mobiltelefon.

Kvinden og en 23-årig medtiltalt mand har også haft mange og lange korrespondancer via programmet Telegram, der bruges til at sende krypterede beskeder.

Her talte de i forskellige grupper i vrede vendinger om "de vantro" og Rasmus Paludans koranafbrændinger ved demonstrationer.

De to er sammen med en anden 23-årig mand tiltalt for forsøg på terror ved at have haft planer om at fremstille det farlige sprængstof TATP og bomber med søm og skruer.

Bomberne skulle sprænge et sted i Danmark eller udlandet, mener anklagemyndigheden.

De tre tiltalte sidder torsdag tæt med deres forsvarere i den proppede retssal.

Den kvindelige tiltalte er iført en sort, lang abaya og sort slør, der dækker både panden ned til øjnene og hagen op til underlæben. Hun har også sorte handsker på, mens hun skriver og tegner på et stykke papir foran sig.

Både hun og de to yngre mænd, der begge har mørkt hår og er iført sweatre, nægter sig skyldige i terrortiltalen.

De tre blev alle anholdt i december 2019. Men allerede i november samme år foretog politiet hemmelige ransagninger i en af de tiltalte mænds lejlighed.

Her fandt politiet en trykkoger, elpærer, en køkkenvægt beklædt med folie og en spand med søm og skruer, der tilsammen vejede cirka 1300 gram.

Derudover er en række telefoner, computere og iPads blevet gennemgået.

Der er afsat 20 dage til sagen. Dommen ventes i slutningen af januar 2022.