Test dig selv: Hvor godt kender du disse berømte jyske steder?

Er planerne for sommeren endnu ikke helt på plads, eller har du stadig et par huller i kalenderen? Så er det den perfekte lejlighed til at opdage alle de mange skatte, som gemmer sig i de forskellige kroge af landsdelen.

Vidste du for eksempel at Syd- og Sønderjylland kan prale af Skandinaviens højeste fritfalds-rutsjetårn? Eller at flere hundrede tusinde mennesker hvert år besøger den samme legeplads i Fredericia?