Thulesen Dahl ser ud til at få ordførerskab i DF

Messerschmidt udtalte tirsdag, at Thulesen Dahl har udtrykt ønske om at arbejde med udenrigspolitik. Og Messerschmidt tilføjede, at han regner med, at den tidligere formand kommer til at arbejde med udenrigs- og forsvarspolitik.

Nuværende forsvarsordfører Søren Espersen (DF) siger til Jyllands-Posten, at Thulesen Dahl afløser ham på posten.

- Jeg har aftalt med Kristian Thulesen Dahl i går, at han bliver forsvarsordfører, siger Espersen til avisen.

Thulesen Dahl oplyser til Ritzau, at intet er på plads, og at han afventer situationen.

Espersen fortsætter som udenrigsordfører. Det oplyser han selv. Dermed er der lagt op til, at Espersen og Thulesen Dahl kører parløb, når forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig går i gang. Det nuværende forsvarsforlig udløber ved udgangen af 2023.