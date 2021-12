Thulesen Dahl: Støjberg er kriminel, men ikke uværdig

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, anerkender, at Inger Støjberg nu er dømt kriminel.

Men han mener, at der er forskel på domme, og at Inger Støjberg dermed fortsat godt kan være både medlem af Folketinget, medlem af Dansk Folkeparti og formand for partiet, skulle hun ønske det.

- Inger Støjberg har fået en dom. Jeg tror, at hvis man slår op i Den Store Danske, så finder man tydeligt, at hvis man er dømt i en retssal, så er man kriminel.

- Hun er dømt. Hun har fået en straf, hun skal afsone. Sådan er det, siger Kristian Thulesen Dahl forud for et gruppemøde i Dansk Folkeparti tirsdag.

Men at der er faldet dom betyder ikke, at Inger Støjberg skal erklæres uværdig til at sidde i Folketinget. Og ej heller til en plads i partiet eller sågar et formandskab.

- Når folk er dømt, så ser man også på, hvad folk er dømt skyldige for. Her er det at overtræde en konventionsbestemmelse i udlændingeloven. Tre par, der har været adskilt.

- Men som jo ikke er blevet dårligt behandlet, ikke har kunnet få mad eller andet, siger formanden.

Dermed mener Thulesen Dahl ikke, at lovovertrædelsen og de 60 dages ubetinget fængsel til Inger Støjberg er hård nok til, at det skal have politiske konsekvenser.

- Der er ikke en retspraksis, der giver en rød tråd i forhold til, hvornår man er uværdig til at sidde i Folketinget.

- Vi vil byde Inger meget, meget hjerteligt velkommen i partiet. Og hun er også velkommen som formandskandidat, skulle hun ønske det, siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

- Men det er jo helt op til Inger Støjberg, hvor hun ser sin politiske fremtid efter denne her dom. Der er dog ingen tvivl om, at hun ville kunne blive en god formand, hvis hun stiller op.

Stifter af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, siger som sin formand, at Inger Støjberg kan blive i Folketinget trods dommen.

- Ved du hvad, vi skal tage det stille og roligt og tage det en dag ad gangen. Jeg mener godt, hun kan blive i Folketinget, siger Pia Kjærsgaard.

Om en eventuel formandspost i Dansk Folkeparti siger Pia Kjærsgaard:

- Hvis hun nu først og fremmest melder sig ind i partiet, så kan vi tage den derfra. Hun er en brav kvinde, som jeg tænker meget på i de her dage, hvor jeg er sikker på, at hun har det rigtig dårligt.