Ti sydjyske borgmestre protesterer mod finansieringen af Arne-pensionen

"Det er fint, at regeringen kommer med julegaver, men de bliver nødt til at finde en anden måde at finansiere det på."

Det mener Tønders borgmester Henrik Frandsen (løsgænger), der er én af ti sydjyske borgmestre, som opfordrer regeringen til at gentænke finansieringen af Arne-pensionen.

De ti borgmestre skriver i en fælles henvendelse til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og Folketingets Beskæftigelsesudvalg, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis regeringens nye delaftale på beskæftigelsesområdet "En styrket og forenklet ungeindsats" bliver gennemført.

Den aftale skal, ifølge de ti borgmestre, være med til at finansiere Arne-pensionen og risikerer at sende udsatte og sårbare unge ud af arbejdsmarkedet.

- Vi skal konkret spare to millioner kroner på ungeområdet i 2022 og endnu mere det kommende år. Det betyder, at hjælpen til unge bliver ringere, og at der er medarbejdere, der skal fyres, siger Henrik Frandsen.