Tirsdagens smittetal: Fire kommuner har halveret incidenstallet på 14 dage

Zoom ud: Incidenstallene er faldende

Halvdelen af kommunernes incidenstal er steget siden i går. Men hvis vi kigger over de seneste 14 dage, er der bedre nyheder. Alle syd- og sønderjyske kommuner på nær Varde og Hedensted har et faldende incidenstal. I Esbjerg, Vejle, Fredericia, Kolding og Aabenraa Kommuner har de endda formået at halvere incidenstallet de seneste to uger.