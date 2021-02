Tirsdagens smittetal: Smitten er faldende - I Sønderjylland går det særlig godt

I Sønderjylland går det godt

Sønderjylland er i en positiv udvikling.

I Sønderborg Kommune er incidenstallet 13,7 siden i går. Det skyldes, at antallet af smittede i kommunen over syv dage er ti færre, end det viste i går. Incidenstallet er antal smittede per 100.000 indbyggere i en kommune.

Haderslev Kommune er de seneste fire dage gået fra at have et incidenstal på 45 til nu at være på 20. Dermed ligger kommunen lige på vippen af myndighedernes bekymringsgrænse, som er 20 eller derover.

Både Aabenraa og Tønder Kommuner er kommet væk fra myndighedernes bekymringsliste. Aabenraa Kommune har de seneste tre dage haft et incidenstal under 20, mens Tønder Kommune ikke har haft et incidenstal over 20 i én uge.

Modsat går det dog for Billund Kommune, der for en uge siden var under bekymringsgrænsen, men som nu har et incidenstal på 45.