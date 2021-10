To af de evakuerede kvinder fra Syrien fremstilles i Kolding og Esbjerg: Sigtet efter terrorparagraf

Sigtet efter terrorparagraf

Ifølge en pressemeddelelse fra Socialstyrelsen blev de tre kvinder ved ankomsten til Danmark sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 e og 114 j, der vedrører henholdsvis fremme af terrorvirksomhed og om indrejse og ophold i et konfliktområde.

- Umiddelbart efter at flyet landede i Danmark, har Midt- og Vestjyllands Politi anholdt de tre mødre. Anholdelserne er forløbet efter hensigten og uden dramatik. Politiet vil nu foretage efterforskning i sagerne mod de tre kvinder, udtaler Ledende politiinspektør hos Rigspolitiets Nationale Beredskabsafdeling, Tenna Wilbert.

Rigsadvokaten har vurderet, at de tre kvinder hver kan stå til mellem tre og fem års fængsel, hvis de bliver dømt for at rejse til Syrien og være en del af Islamisk Stat. Rigsadvokaten oplyser også, at anklagemyndigheden vil anmode om, at retsmøderne bliver holdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning i sagen.

TV SYD følger op på historien, når grundlovsforhørene er færdige.