To af de evakuerede kvinder fra Syrien fremstilles i Syd- og Sønderjylland

To af de i alt tre kvinder, der onsdag morgen er kommet til Danmark fra kurdiske fangelejre i Syrien, fremstilles torsdag i grundlovsforhør i Syd- og Sønderjylland.

Det bekræfter kvindernes forsvarsadvokater til TV SYD.



En af kvinderne er en 34-årig etnisk dansk kvinde fra Jylland, som bliver fremstillet ved Retten i Esbjerg klokken 12.

Det oplyser kvindens forsvarsadvokat Mette Grith Stage til TV SYD.

Hun har fem børn mellem to og 13 år.



Ifølge TV 2 rejste kvinden og børnenes far til Syrien med deres fire børn og fik deres femte barn i Syrien. TV 2 mødte i 2020 en af børnene - en dengang 12-årig dreng.



Den anden kvinde - en 37-årig kvinde med syv børn i alderen to til 14 år - skal fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Kolding. Det bekræfter hendes forsvarsadvokat Tyge Trier over for TV SYD.



Udover de syv børn har kvinden ifølge TV 2 også en 15-årig søn, som allerede blev hentet til Danmark i 2019, da han var alvorligt såret af et skud i ryggen og er lam i benene. Han har i dag base i Østjylland.

Ud af kvindens syv børn, der hentes hjem, er de fem ældste født i Danmark. Den 15-årige søn er også født i Danmark.

Ifølge DR er de i alt tre kvinder sigtet for overtrædelser af en eller flere terrorbestemmelser i straffeloven.

Rigsadvokaten har vurderet, at de tre kvinder hver kan stå til mellem tre og fem års fængsel, hvis de bliver dømt for at rejse til Syrien og være en del af Islamisk Stat.