To kommuner ligger på top-20 over mest smitteramte i landet

Smitten er fortsat stigende i Syd- og Sønderjylland. I otte af de syd- og sønderjyske kommuner, er smitten steget siden lørdag. Kun to kommuner har faldende smitte.

Særligt Kolding og Aabenraa kommuner driver smitten i regionen. Med et incidenstal på henholdsvis 160 og 113 smittede pr. 100.000 i løbet af de seneste syv dage ligger de to kommuner som de eneste over 100 i Syd- og Sønderjylland.

Det placerer dem samtidig på en top-20 over mest smittede kommuner i landet. Kolding indtager sjettepladsen, mens Aabenraa er på 20. pladsen.

Nummer tre på listen over mest smittede kommuner i Syd- og Sønderjylland er Vejle, som har en incidens på 75. En lille stigning siden lørdag, hvor tallet var 74.



Første gang under 1.000 i en uge

På landsplan er der det seneste døgn 641 personer, der er bekræftet smittet med coronavirus. 77 af dem er fra Region Syddanmark, mens 121 nye smittede bor i Region Midtjylland, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det laveste antal smittede siden søndag for en uge siden. Fire dage den seneste uge har der været flere end 1.000 bekræftede smittetilfælde på landsplan.

Der er søndag 53 indlagt med coronavirus på landets hospitaler. Det er to færre end lørdag. Det er første gang i en uge, at der sker et fald i det samlede antal indlagte coronapatienter.