To kommuner scorer kassen på parkeringsafgifter

Vejle og Kolding kommuner i top 20

I Syd- og Sønderjylland er det Vejle og Kolding kommuner, der har haft flest parkeringsindtægter.

De to kommuner ligger på henholdsvis en 10. og 13. plads af kommuner i Danmark, der har haft flest indtægter.

Halvdelen af indtægterne fra parkeringsafgifterne skal afleveres til staten.

For indtægterne fra betalingsparkering sker en modregning i kommunernes bloktilskud på alt over 320 kroner per indbygger i kommunen.

Det er kun København og Frederiksberg, der modregnes, som det ser ud i dag.

- Om pengene går i kommunekassen eller statskassen gør i praksis ingen forskel for den enkelte bilist.

- FDM så dog gerne, at p-indtægterne generelt blev øremærket til gavn for bilisterne i form af flere og bedre parkeringsfaciliteter og ikke som i dag, hvor de går til alt muligt andet, siger chefkonsulent, Dennis Lange.