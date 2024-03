Anklagerfuldmægtig ved NSK, National Enhed for særlig Kriminalitet, Tobias Baadsgaard, siger:

- Der er tale om en særdeles professionel og organiseret form for indsmugling, og deres fremgangsmåde har været særdeles struktureret, hvilket viser, at der i sagen her har været tale om en udenlandsk organisation, der har leveret kokain i store mængder til en dansk organisation, der efterfølgende har afsat op mod 800 kilo samlet. Jeg er godt tilfreds med, at retten har udmålt en straf, der afspejler den alvor, vi har at gøre med i sagen her.



De dømte har udbedt sig betænkningstid med hensyn til, om de vil anke dommen.