To nye områder væk fra Vadehavet skal undersøges som testcenter for kæmpevindmøller

Det er aftalekredsen bag den politiske aftale om gode rammevilkår for test af vindmøller blevet enige om torsdag, skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Det ene område ligger nord for det eksisterende testcenter Østerild i Thisted Kommune, og det andet område ligger ved Borris Skydeterræn i kommunerne Ringkøbing-Skjern og Herning.

I juni mødtes aftalekredsen, bestående af regeringen og SF, Liberal Alliance, Det Konservative, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, for at drøfte screening af seks områder, der kunne ligge til grund for det nye testcenter.

Udfordringer alle steder

Men screening viste, at alle seks områder havde udfordringer af forskellig karakter.

Derfor besluttede kredsen, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen skulle gennemgå 14 områder, der tidligere var blevet valgt fra. Ud af de 14 vurderede styrelsen, at de to områder er teknisk egnede til at rumme testpladser.