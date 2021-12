To og et halvt år efter hun gik i gang, er kvinde fra Bramming klar med tv-julekalender

Historien starter i Bramming, førend internettet for alvor slår igennem.

Jenny Lund Madsen har opdaget en forkærlighed for skriveriet, men ved endnu ikke, hvad det skal føre til.

- Først troede jeg, at jeg skulle være journalist eller forfatter. Jeg vidste ikke, at det var et job at skrive film og serier, siger hun.

Og der skulle faktisk også gå nogen tid, før det går op for Jenny, at det var en mulighed at blive manuskriptforfatter.

Fra Bramming til København til Los Angeles

Efter Jenny Lund Madsen er færdig på gymnasiet i Ribe, går turen fra det sydjyske til Københavns stræder.

Hun har fået en standbyplads på uddannelsen i Film og Medievidenskab på Københavns Universitet, og i mellemtiden får hun tiden til at gå på daghøjskolen, Københavns Film og Fotoskole, hvor hun første gang stifter bekendtskab med selv at producere kortfilm.

- Det går lynhurtigt op for mig, hvor fedt det er at skrive fiktion og at bruge sin fantasi til at folde historier ud, siger hun.