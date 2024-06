To ud af tre kan ikke nævne én dansk EU-parlamentariker

I en ny måling fra Voxmeter kan tæt på to ud af tre af 1000 adspurgte ikke nævne én eneste af de 14 danske EU-politikere.

Mere præcist 62,2 procent svarer "ved ikke" til spørgsmålet, som de har fået stillet mundtligt.

Det er stort set samme andel som i en lignende måling i 2019, hvor det gjaldt 64 procent - dog blandt 1766 personer.

Resultatet overrasker ikke Derek Beach, professor ved Aarhus Universitet.

- Det er lidt en floskel, men man plejer at sige, at i Bruxelles kan ingen høre dig skrige, og det skyldes mange forskellige grunde.

- Uanset hvor gode politikerne er - og vi har gode med fremtrædende poster - bliver det ikke dækket af medierne, siger han.

Umuligt at komme igennem

Flest nævnte Venstres Morten Løkkegaard, der med cirka 207.000 stemmer var den største stemmesluger i 2019. Det kunne knap hver femte.

I den tunge ende var blandt andre socialdemokraten Marianne Vind med 0,7 procent. Også hun fremhæver den svage medieinteresse.

Hun fortæller, at de spørgsmål, hun har fået fra journalisterne i sine nu fem år i Bruxelles, særligt har været om svindel, og om at hun er ukendt.

- Det er de to hovedspørgsmål, jeg har fået, og jeg har lavet sindssygt meget interessant lovgivning. Men det er umuligt at komme igennem.

Marianne Vind nævner blandt andet en vejpakke, som har sikret lige vilkår for vognmænd og lastbilchefer, samt et platformsdirektiv, der sikrer bedre vilkår for personer, som arbejder for platforme som Wolt.

Danskerne skal til valget 9. juni vælge 15 EP-medlemmer for fem år.