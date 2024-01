To venner vinder efter 30 år med fælles lottokupon

Indtil nu har gevinsterne ifølge venneparret været to- og trecifrede, men fornylig var gevinsten syvcifret.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Jeg læste, at der var en, der havde vundet mange penge nede i Føtex, og så slog det mig, at det var der, jeg havde købt kuponen, udtaler manden, som dermed kunne konstatere, at parret havde vundet en million og 70 kroner.



Dermed blev cigarkassen pludselig for lille.



- Haha, nejnejnej, pengene kan slet ikke være der. Dem har vi delt ud, halvt og halvt til hver, og så fortsætter vi stadig, som vi altid har gjort. Joh, vi har da været ude at spise sammen og fejre det lidt. Men ellers så fortsætter vi stille og roligt med at spille Lotto, siger manden ifølge Danske Spil.