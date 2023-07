To virksomheder nomineret til samfundspris

Prisen gives til de mest socialt ansvarlige virksomheder i to kategorier for virksomheder – med henholdsvis over og under 250 ansatte.

I kategorien "Virksomheder med under 250 ansatte" finder man Den Jyske Kontrolcentral fra Esbjerg.

De er blevet nomineret for "at gøre en forskel ved at rekruttere skæve profiler til opgaver som for eksempel overvågning om natten".

I den anden kategori "Virksomheder med over 250 ansatte" finder man Danfoss fra Nordborg.

Her bygger nomineringen særligt på "Danfoss’ eget uddannelsesprogram med cirka 125 elever og lærlinge, hvor en del kommer fra kanten af arbejdsmarkedet".

Vinderne af hver af de to kategorier afsløres den 12. september 2023 i Turbinehallen i Aarhus.