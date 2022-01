Tobaksbranchen frygter øget grænsehandel og illegale kopifabrikker

Prisstigningen på cigaretter blev besluttet som en del af finansloven for 2020, hvor prisen på en pakke cigaretter i april 2020 steg cirka 15 kroner - og nu kommer der altså endnu fem kroner oveni. Gennemsnitsprisen for en pakke bliver nu 60 kroner.

Dermed bliver Danmark ét af de lande i Europa med de højeste afgifter på cigaretter. Det vil resultere i mere grænsehandel og illegal handel med cigaretter, mener brancheforeningen Tobaksproducenterne.

- Øgede tobaksafgifter vil medføre mere illegal handel og grænsehandel. Det ses i flere andre lande, der har høje tobaksafgifter. I danskernes foretrukne grænsehandelsdestinationer, Sverige og Tyskland, er priserne på cigaretter nu lavere end i Danmark, og Skatteministeriet har for nylig vurderet, at grænsehandlen med cigaretter vil udgøre 1,1 milliarder styk som følge af afgiftsstigningerne. Det vil betyde tab af danske arbejdspladser og færre afgiftsindtægter til staten, siger Tine Marie Andersen, direktør for Tobaksproducenterne.