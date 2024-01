Togbilletter bliver revet væk i forbindelse med tronskifte

Det skriver DSB i en pressemeddelelse.



De seneste dage er salget af billetter steget voldsomt.

Så godt som alle Orange-billetter på InterCity og InterCity Lyn fra Fyn og Jylland med ankomst i København før klokken 12 er således udsolgt.

Overvældet

Det samme gælder pladsbilletter, der i samme tidsrum er enten udsolgt eller tæt på at være udsolgt på disse afgange, skriver DSB.

- Vi er overvældet af interessen for at få en billet til København den 14. januar, og selv om vi ikke kender alle detaljer for dagen, så er vi slet ikke i tvivl om, at det er grunden til den store interesse. Det kan ganske enkelt ikke sammenlignes med en normal søndag, siger DSBs kundechef Charlotte Saltoft Kjærulff i pressemeddelelsen.

Der er væsentlig bedre mulighed for Orange- og pladsbilletter lørdag 13. januar.

Den modsatte vej fra København mod Fyn og Jylland er der udsolgt af Orange-billetter på flere afgange sidst på eftermiddagen og aften søndag 14. januar.