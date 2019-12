Togrejser til Hamborg bliver meget lettere for syd- og sønderjyder

DSB´s nye køreplan, der træder i kraft søndag, betyder, at InterCity mellem Københavns Hovedbanegård og Hamborg nu går via Storebælt og ikke som før med færge over Rødby-Puttgarten.

Det betyder, det bliver meget lettere for syd- og sønderjyderne at tage toget ned i Europa.

Indtil nu har der været tre daglige afgange mod Tyskland, men med toget fra København, der stopper i både Kolding og Padborg, bliver der yderligere tre daglige afgange hver vej mod Hamborg - hele året.

DSB´s køreplan udkommer ikke længere som bog, men man kan finde alle ændringer på DSB´s hjemmeside.