Togtrafik genoptages efter jordskred

Opdatering klokken 11.20: DSB skriver, at togtrafikken mellem Fredericia og Aarhus genoptages i begrænset omfang fra klokken 11.30. Der vil køre færre tog mellem Aarhus H og Fredericia frem til kl. 19.00. Læs mere om togtrafikken hos DSB her.

Togene standser ekstra i Børkop, Brejning og Hedensted, oplyser Banedanmark på det sociale medie X.



Det sker efter at togene mandag formiddag har holdt stille mellem Fredericia og Aarhus i en længere periode, efter at der er sket et jordskred på skinnerne mellem Horsens og Hovedgård.

Til Ritzau oplyser Banedanmark, at der ligger fire-fem centimeter jord på skinnerne. Det er uvist, hvad der har ført til jordskreddet, og hvad der præcis er sket. Meldingen om jordskreddet kom klokken 08.50, hvorefter strækningen blev lukket.