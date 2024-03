Topministre kalder landbrugets professortrussel for uacceptabel

- Det er overhovedet ikke i orden, skriver Stephanie Lose på det sociale medie X.

Hun tager videre "klart afstand fra den behandling, Svarer fik".

- Ordlyden i kommentarer, der faldt til Michael Svarer hos Bæredygtigt Landbrug, var helt uacceptable, lyder det fra Nicolai Wammen på samme medie.

Michael Svarer er formand for den ekspertgruppe, som er kommet med forslag til en CO2-afgift på landbruget. Onsdag var han derfor inviteret med som gæst til interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling i Horsens.

Her måtte Michael Svarer finde sig i personangreb, som han fandt ubehagelige, hvilket han fortalte om til DR og Berlingske bagefter.

På generalforsamlingen sagde landmanden Holger Iversen fra Als ifølge Berlingske blandt andet følgende til Michael Svarer:

- Inden du kom, sad vi og snakkede om, at du egentlig er modig. Havde det nu været 1824, så havde vi i formiddag været ved at bygge en galge ude bagved og havde hængt budbringeren. Vær glad ved, at det hedder 2024.

Efterfølgende konstaterede Michael Svarer til DR, at det var "lidt usædvanligt at få deciderede personangreb, når man er inviteret ned for at holde oplæg".

Og han tilføjede "det er ubehageligt, at man ikke kan tale ordentligt til folk, man har inviteret".

Den holdning deler Nicolai Wammen.

- Svarer har lavet et stort og vigtigt stykke arbejde. Han skal behandles med den ordentlighed og respekt, som vi normalt gør, når vi trods uenigheder diskuterer med hinanden, skriver finansministeren videre på X.