Torsdagens smittetal: Nordligste kommuner i kedelig udvikling

Opdateret: Artiklen er opdateret med Hedensted Kommunes svar på årsag til smittestigning.

625 personer i TV SYDs sendeområde er den seneste uge blevet testet positiv for corona. Det viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

I alt er der i Danmark kommet 798 nye tilfælde siden i går, mens 687 danskere har overstået deres infektion.

Længst i nord stiger smitten

De fleste kommuner i TV SYDs sendeområde holder et stabilt niveau med små udsving. I Hedensted Kommune er det dog en anden historie.

Incidenstallet i kommunen er siden i går fordoblet - fra 60 til 120. Det skyldes, at tallet for antal smittede den seneste uge er steget fra 28 til 56. Chef for Social Omsorg i kommunen, René Gotfredsen Nielsen, fortæller til TV SYD, at stigningen skyldes et smitteudbrud på Rask Mølle Skole.

Horsens Kommune når torsdag op på et trecifret incidenstal - 100 lige præcis sammenlignet med 84 i går.

Fredericia Kommune er dog stadig den kommune, hvor smitten er størst. Her er incidenstallet på 131 med 67 smittede den seneste uge.