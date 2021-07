Tour de France-trofæ på vej til Sydjylland

Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), (yderst til højre) og Vejles viceborgmester, Dan Arnløv Jørgensen (Kons.), (nummer to fra venstre), var begge med på podiet for at få overrakt Grand Départ-trofæet af Région Bretagne og løbsdirektør Christian Prudhomme søndag aften.

Foto: Grand Départ Copenhagen Denmark 2022