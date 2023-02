Tour of Scandinavia slutter i Haderslev

På en 144 kilometer lang rute kommer rytterne blandt andet forbi Kolding, Christiansfeld og Tørning Mølle, inden de når målstregen i Haderslev.

Løbets er seks etaper langt. Udover den syd- og sønderjyske, køres tre etaper i Norge, en i Sverige samt en enkeltstart i Herning.

Det fortalte Danmarks Cykle Union på et pressemøde i Vojens.

Cykelsporten for kvinder har de seneste år udviklet sig, hvor verdens største cykelløb, Tour de France, for kvinder blev kørt for første gang sidste år.

Løbet køres fra 22. august til den 27. august.