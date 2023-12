Traditioner holder liv i klassisk juleret i Sønderjylland

- Rør blot ikke ved min ga-amle jul, hedder det i Peter Fabers julesang om julens trængsler og alarm.

Rør blot ikke ved min medisterpølse, synes de at mene i Sønderjylland. 49 procent af dem skal have medisterpølser til jul, det er praktisk talt hver anden. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Danish Crown, der er storproducent af de store pølser.

Ifølge Caroline Nyvang er der helt særlige grunde til sønderjydernes glæde for medister. Hun er seniorforsker, ph.d. ved Det Kgl. Bibliotek med speciale i madhistorie og -kultur.

- Det er helt typisk, at man blandt andet i Sønderjylland er meget præget af traditioner i forhold til maden, fordi familierne gennem tiden her har været gode til at holde traditionerne i hævd. Især i modsætning til storbyerne i særligt Midtjylland og på Sjælland, der historisk tidligere fik mere inspiration fra udlandet end de mindre byer og landdistrikterne, og derfor er den traditionelle julemad mere fremtrædende her, siger Caroline Nyvang.