Træfældning gør egern hjemløse

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Foråret byder på mange glæder og flere haveejere trækker udenfor, men det er ikke kun positivt for havelivet. Sidste uge modtog Dyrenes Beskyttelse årets første anmeldelse af seks egernunger, der var blevet hjemløse, som resultat af et fældet træ.



- Man bør helt undgå at fælde træer mellem marts og oktober. Når et redetræ fældes, bliver ungerne hjemløse, inden de er klar til at stå på egne ben. Og det kan i værste tilfælde koste dem livet, fortæller Peter Gravlund Nielsen, som er biolog hos Dyrenes Beskyttelse.



Det er særligt mellem marts og oktober, at egernene er aktive og laver reder i trækronerne. Hvis skaden er sket, og en egernrede er faldet ned, opfordrer Dyrenes Beskyttelse, at man holder husdyr fra haven. Derudover kan man kontakte Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812, hvis moderen ikke har hentet ungerne i løbet af fire til fem timer.